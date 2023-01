California, spari tra gang rivali: morte sei persone, tra cui un neonato e la madre 17enne

Sei persone, tra cui una madre di 17 anni e il suo bambino di 6 mesi, sono state uccise in una sparatoria avvenuta intorno alle 3 in una casa nella California centrale. Lo riferisce l'Associated Press, citando fonti di polizia che stanno cercando due sospettati. Secondo gli investigatori, si tratta probabilmente di una lite tra gang rivali.

Gli agenti hanno risposto ad una chiamata a Goshen, a est di Visalia, ha informato l'ufficio dello sceriffo della locale contea. Quando sono arrivati nei pressi dell'abitazione hanno trovato due persone uccise per strada e una terza sulla soglia. Le altre tre vittime sono state trovate all'interno, tra cui un uomo che era ancora vivo ma che in seguito è morto in ospedale.