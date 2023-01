Caltanissetta, torture e minacce a un 13enne, arrestati due ragazzi di 15 anni

Scene da "Arancia meccanica" raccontate agli investigatori, nonostante la minaccia di morte se avesse rivelato quanto accaduto: un 13enne è stato torturato e minacciato in un garage a Caltanisetta, da due ragazzi di 15 anni.

Dopo averlo sequestrato, con mani e piedi legate ad una sedia, lo avrebbero preso a schiaffi, minacciato con un coltello, e poi gettato addosso olio per motori per dargli fuoco, terrorizzandolo: un incubo durato un'ora e mezza avvenuto lo scorso Settembre, la paura di una ritorsione non ha fermato la vittima dalla volontà di denunciarli.