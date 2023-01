Camera Usa, McCarthy spera ma il flop è dietro l'angolo: verso la quinta votazione per lo speaker

Riunitasi a mezzogiorno (le 18 in Italia) per risolvere il nodo dello speaker (il presidente, ndr) dopo l'umiliante sconfitta di ieri del repubblicano Kevin McCarthy, bocciato per tre volte consecutive da una ventina di deputati ultraconservatori del suo partito, legati a Donald Trump, la Camera Usa sta votando ancora in questi minuti per dotarsi del suo presidente. Ma si sta già profilando uno scenario simile a ieri, con il mancato raggiungimento del quorum, i 218 voti necessari per essere eletti. Si andrà verso un quinto scrutinio.

L'ex presidente Trump ha chiesto di votare per lui ma non è chiaro se McCarthy possa contare sul bottino di suffragi indispensabile, dopo che ieri si è fermato a 202 nella terza votazione. Continuano, intanto, frenetiche le trattative a porte chiuse.

Il candidato ufficiale del Partito repubblicano ha cercato di rinviare a domani la quarta votazione, come riportavano i media americani, ma l'ipotesi è saltata. Per ottenere lo slittamento di ventiquattr'ore, inoltre, sarebbe stata resa necessaria una mozione per approvare la quale servivano 218 voti, ancora una volta la soglia magica che ieri è mancata. E McCarthy non è stato in grado di raggiungerla.

In cento anni, tutti gli speaker erano stati eletti al primo turno. Il timore maggiore per l’esponente conservatore è che la quarta votazione potrebbe registrare un'ulteriore emorragia di voti, elemento che rappresenterebbe una bocciatura definitiva per lui. Intanto, l'ex vicepresidente Mike Pence ha invitato il GOP a votare per McCarthy, definendolo un “amico”.

Dal canto suo, il senatore repubblicano si mostra fiducioso e sereno: “Credo che arriveremo a 218” ha dichiarato al suo arrivo a Capitol Hill. “Stiamo discutendo” ha aggiunto il leader conservatore in un breve scambio di battute con i cronisti. Il numero magico su cui si gioca la partita per l'elezione è il cinque: cinque sono gli “sherpa” a cui McCarthy ha affidato il compito di arrivare a un accordo con i venti che hanno votato contro di lui. Sono Brian Fitzpatrick, Garret Graves, French Hill, Patrick McHenry e Guy Reschenthaler, che da ieri notte hanno avviato i negoziati.

Secondo voci raccolte dai reporter nei corridoi del Campidoglio, non ci sarebbero ancora i numeri per arrivare all'elezione di McCarthy. L'appello di Donald Trump (sul suo social Truth) a votare per il candidato ufficiale è stato definito “wash”, cioè qualcosa che non sposterà gli equilibri. Al candidato repubblicano è mancato il sostegno dei colleghi dell'ala più radicale del partito, tutti vicini al tycoon.

Dopo le elezioni di Midterm, a novembre, i Repubblicani hanno ottenuto una stretta maggioranza alla Camera, 222 seggi contro i 212 dei Democratici. Per eleggere lo speaker, sono sufficienti 218 suffragi. I conservatori possono perdere quattro voti, non di più: la soglia magica è, ancora una volta, cinque. Ieri, nelle tre votazioni andate a vuoto, i consensi mancanti sono stati diciannove (le prime due volte) e ben venti nella terza.

Il caos dei repubblicani alla Camera sul voto per lo speaker è “imbarazzante” e “non è un bello spettacolo” per il Paese, ha commentato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente ha auspicato che i repubblicani “si mettano d'accordo”.