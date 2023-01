Camila Giorgi fuori dagli Australian Open

Camila Giorgi è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open di tennis, nel singolare femminile della stagione in corso a Melbourne. La 31enne di Macerata è stata battuta dalla 25enne svizzera Belinda Bencic 6-2 7-5. La svizzera vola agli ottavi di finale, in attesa di sapere chi sarà la vincente nella sfida tra Aryna Sabalenka ed Elise Mertens.

La 25enne di Flawil - ritornata in top-ten a 15 mesi di distanza dall’ultima volta proprio alla vigilia degli Aus Open grazie al successo nel WTA 500 di Adelaide II - era in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con Camila e si era imposta negli ultimi due: l’elvetica e l’azzurra, però, non si incrociavano da quasi quattro anni (primo turno di Billie Jean King Cup a febbraio 2019 sul veloce indoor di Biel). Solitamente Giorgi ama i palcoscenici importanti e le sfide con avversarie di prestigio ma stavolta non è bastato. Bencic ha dimostrato di usare meglio il campo e soprattutto di soffrire meno di alti e bassi.