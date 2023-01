Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico, Matteo Rizzo è medaglia d’argento

Dopo il trionfo dell’Italia nella prova a coppie con l’oro vinto da Sara Conti e Niccolò Macii che hanno preceduto il tandem Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, un’altra affermazione del pattinaggio di figura azzurro.

Matteo Rizzo compie un capolavoro con una splendida combinazione: triplo axel più doppio axel e poi un triplo toeloop e vince la medaglia d'argento nell'individuale maschile del pattinaggio artistico.

Il 22enne romano era secondo in classifica alle spalle del francese Adam Siao Him Fa (96.53) che lo precedeva di 10 punti, dopo la prova di ieri, lo short program. Il transalpino totalizza nel libero un punteggio di 171.24 (86.49+85.75) per un totale di 267.77 ed è medaglia d’oro.

Daniel Grassl, ottavo dopo la giornata di ieri, commette alcuni errori ed è penalizzato da una caduta, ma la sua prova è molto elegante e totalizza un punteggio di 153.80 (77.01+77.79) portando il proprio totale a 230.83. Il ventenne di Merano, allenato da Lorenzo Magri, Angelina Turenko, Alisa Mikonsaari e Eva Martinek non sembra ancor ritrovato la forma che gli ha permesso di vincere la medaglia d’argento nella scorsa edizione continentale a Tallin.

L'atleta, oggetto di qualche polemica per la sua decisione di andare ad allenarsi in Russia , scelta ieri difesa dal presidente della Federghiaccio Andrea Gios ha comunque risalito alcune posizioni in classifica finale.

L’altro azzurro, Gabriele Frangipani, settimo dopo il programma corto, offre una buona prima parte di gara ma poi commette qualche errore e perde la concentrazione e diverse posizioni in classifica totalizzando 211.62 punti.