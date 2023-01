Storico successo: oro e argento all'Italia ai Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico

Podio fantastico a questi Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico: la coppia Sara Conti-Niccolò Macii vince la medaglia d'oro con il punteggio 195.13,secondo l'altro tandem italiano composto da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

La coppia vincitrice al termine dello short program, disputato ieri, si è presentata alla fase conclusiva oggi al primo posto.

Gli atleti di Barbara Luoni avevano eseguito in maniera impeccabile i sette elementi pianificati ottenendo per la prima volta in carriera la soglia dei 70 punti.

Gran recupero di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che con una bellissima prova ottengono la medaglia d'argento scalando due posizioni dal quinto posto conquistato con la prova di corto di ieri. Nel programma libero i giudici assegnano loro un punteggio di 127.48 (65.02+62.46), primato personale, per un totale di 186.96 che li porta appunto sul gradino più basso del podio.

L'altra coppia azzurra in gara, Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, con 152.54 8 1 sale di un posto piazzandosi alla settima posizione.