Carburanti: il diesel vola oltre i 2 euro al litro, la benzina segue in scia

Il diesel va oltre i 2 euro al litro. La benzina segue in scia sfiorando gli 1,950 euro al litro. E' quello che emerge dall'analisi odierna di 'Quotidiano energia' sui prezzi dei carburanti che - viene spiegato - mostrano "medie in aumento" e "assorbono il nuovo livello delle accise in vigore dal primo gennaio per effetto della fine dello sconto".

In particolare - in base all’elaborazione di 'Quotidiano energia' sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy - il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,806 euro al litro; il prezzo medio del diesel self è a 1,867 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio è 1,947 euro al litro; la media del diesel servito è 2,008 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,798 e 0,809 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,310 e 2,626 al kg.