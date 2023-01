Caro benzina: il governo incontra i sindacati del settore

Alta tensione tra il governo e i benzinai, che annunciano due giorni di sciopero - dalle 19.00 del 24 gennaio alle 07.00 del 27 gennaio - per “ristabilire la verità” contro quella che definiscono un' “ondata di fango” contro i gestori, spiegano unitariamente Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio. Il governo ha però replicato immediatamente alle accuse e ha deciso di convocare per oggi un incontro con i sindacati del settore, "per ascoltare le loro ragioni e confrontarle con le misure che il governo intende adottare e ha adottato", ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano che sarà al tavolo insieme ai ministri Giorgetti e Urso. Un impegno, quello del governo, che comunque già soddisfa i gestori. "Vediamo come evolve la situazione", dice il presidente della Faib-Confesercenti Giuseppe Sperduto. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha precisato che in presenza di consistenti aumenti il governo valuterà la riduzione delle accise utilizzando la maggiore Iva incassata.

Le misure adottate sono contro i fenomeni speculativi e "quindi a tutela dei distributori", ha sottolineato l'altro sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari, che in un'intervista a Repubblica, replica alle polemiche sulla diversa posizione assunta dal governo sulle accise sui carburanti rispetto al programma presentato alle elezioni. "Il programma è molto chiaro. Nel programma - spiega - si parla di 'sterilizzazione delle entrate dello Stato su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise'. Ciò significa che ci siamo impegnati a utilizzare le maggiori entrate Iva che lo Stato dovesse incassare in virtù dell'aumento del prezzo del carburante per ridurre le accise". Parlando dello sciopero annunciato dai gestori, il sottosegretario aggiunge "dispiace che i distributori si siano sentiti colpiti dal provvedimento del governo: l'atto è stato pensato a loro tutela, non per attaccarli".

"Il taglio delle accise esistenti - conclude Fazzolari - rimane un' ambizione da realizzare nell'arco di legislatura, anche se non prevista dal programma. Sempre che il contesto economico, geopolitico, oltre che calamità varie e inattese, lo consentano".

Ad attaccare la decisione del governo di non confermare la manovra sulle accise è il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini: "Invece di confermare la manovra sulle accise, hanno fatto i condoni, si sono inventati la flat tax, hanno fatto delle marchette elettorali. Le marchette elettorali del governo le stiamo pagando noi che adesso ci tocca pagare di più la benzina o il gas, o il gasolio", taglia corto Landini, a Bologna per il congresso della Camera del lavoro metropolitana.