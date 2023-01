Caro carburanti, Ministro Pichetto: "Il prezzo sopra i 2 euro è speculazione, il governo interverrà"

"Il prezzo dei carburanti sopra i 2 euro oggi è solo speculazione ", così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da La Stampa, sottolinea l'azione del governo per contrastare il caro carburanti : "In fase di approvazione della Legge di Bilancio abbiamo fatto un esame delle priorità e in questo ragionamento abbiamo deciso di intervenire stanziando 21 miliardi di euro contro il caro bollette".

"E' speculazione" Un avviso a chi potrebbe ingiustificatamente approfittare del contesto economico del paese, lucrando sulla benzina e danneggiando consumatori e imprese, Pichetto sottolinea come "Con i livelli attuali di prezzo del gas e del petrolio, un eventuale sforamento dei 2 euro sarebbe solo speculazione". La linea dell'esecutivo, è quella di fermare un eventuale crescita dei prezzi e promette: "Se il prezzo dei carburanti dovesse tornare a crescere in modo stabile e significativo, il governo è pronto a intervenire ".

Manovra finanziaria: "21 miliardi su 30 sulle bollette"

"Tra tre, quattro mesi quel che dovesse essere necessario fare, sarà fatto. Così come è stato fatto in questa manovra - aggiunge il ministro, intervistato da la Stampa - la volontà politica del governo e la capacità finanziaria dell'Italia nell'aiutare imprese e famiglie non è affatto di breve periodo".



"21 miliardi su 30 della manovra, sono stati utilizzati per alleviare i costi di famiglie e imprese italiane. Se il Governo ha dimostrato di saper fare tanto in appena due mesi di lavoro, conto che nel corso dell'anno non mancheranno ulteriori interventi altrettanto significativi".