I carri armati Leopard: l'importanza nel conflitto e il ruolo della Germania

In questi giorni è acceso il dibattito sulla fornitura all'Ucraina dei carri armati Leopard da parte dell'Europa. Pressanti le richieste da Kiev: "Abbiamo bisogno di carri armati, non di 10-20, ma di diverse centinaia", ha affermato sul suo canale Telegram il capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak.

Kiev ritiene di poter utilizzare questi mezzi per avanzare tra le linee russe e riconquistare territorio. L'urgenza potrebbe inoltre trovare conferma nelle valutazioni di vari analisti che ipotizzano un'azione su larga scala da parte dell'esercito russo nei prossimi mesi. “L'intelligence ucraina ha stimato che le forze russe si stanno preparando a lanciare un'offensiva nella primavera o all'inizio dell'estate del 2023, confermando in parte la valutazione dell'Isw secondo cui le forze russe potrebbero intraprendere un'azione decisiva nei prossimi mesi”, ha dichiarato l'American Institute for the Study of War.

Gli alleati occidentali non hanno ancora raggiunto un accordo sull'invio di carri armati a Kiev, diffidenti verso azioni che potrebbero innescare una escalation.

La Germania, che produce il carro Leopard e deve approvarne la riesportazione, non ha ancora deciso se inviare i propri carri armati in Ucraina, ma non si opporrà all'addestramento di personale ucraino per i carri armati Leopard da parte di altri Paesi alleati, ha detto il ministro della Difesa Boris Pistorius nella conferenza stampa tenuta a Berlino con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Non c'è nessuna novità" riguardo all'invio dei carri, ha detto il ministro della Difesa tedesco ribadendo che "la Nato non deve diventare parte del conflitto".

Intanto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha riferito di aver chiesto ufficialmente alla Germania l'autorizzazione all'invio di carri armati a Kiev. Domanda che il governo tedesco ha detto che esaminerà "con la dovuta urgenza".

Da parte sua la Russia ha fatto sentire la sua pressione. Non verrà "niente di buono" dalla fornitura di carri armati tedeschi Leopard all'Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. "Le nostre relazioni sono già a un punto molto basso e non si vede alcun dialogo sostanziale con la Germania e gli altri membri dell'Unione Europea e dell'Alleanza Nord Atlantica", ha detto Peskov. Le eventuali forniture di carri armati "non sono di buon auspicio per le relazioni future e lasceranno sicuramente un segnoinevitabile sul futuro di tali relazioni".

Dall'inizio del conflitto Russia e Ucraina hanno usato soprattutto carri armati di epoca sovietica per i combattimenti, come i T-64 e i T-72. Mezzi micidiali ma datati e poco tecnologici. Molti di essi, inoltre, sono già stati distrutti.

Il carro armato Leopard 2, di fabbricazione tedesca, nella sua versione base - si legge sul sito tanks-encyclopedia - è un mezzo dal peso di 62 tonnellate per 9,6 metri di lunghezza e 3,7 di larghezza. Per governarlo richiede un equipaggio di 4 persone, può raggiungere i 70 km/h per con un autonomia di 385 chilometri. Monta un cannone Rheinmetall da 120 millimetri e due mitragliatrici MG3 da 7,62 mm. Dal 1978 ne sono stati prodotti 3850.