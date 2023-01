Casamicciola, per l'allerta meteo scatta una nuova evacuazione

Dalle 7 di domani scatterà una nuova evacuazione per 474 abitanti di Casamicciola, comune dell'Isola di Ischia colpito dall'alluvione lo scorso 26 novembre. Il provvedimento è stato deliberato dal commissario prefettizio del comune isolano, Simonetta Calcaterra, in seguito all'allerta meteo arancione della Protezione Civile regionale per l'intera giornata di domani.

I cittadini sfollati potranno trovare ospitalità presso gli alberghi individuati dal comune, sin da oggi pomeriggio.

Saranno evacuati ed ospitati in hotel anche i 90 abitanti che vivono nella zona di Monte Vezzi, colpita dalla frana del 2006 ed analogamente considerata dagli esperti pericolosa in caso di forti piogge. Anche per loro l'allontanamento dalle abitazioni è stato più volte adottato a seguito della alluvione dello scorso novembre.

In considerazione dell'allerta meteo, prevista dalle 9 di domani ed in vigore per le 24 ore successive, i sindaci di Ischia e Procida hanno infine deciso di tenere chiuse le scuole di entrambe le isole.