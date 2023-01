Cinque auto date alle fiamme in una sede Telecom a Roma. All'esterno la scritta "No al 41 bis"

Cinque auto aziendali, parcheggiate a distanza una dall'altra, sono state incendiate da ignoti che sono riusciti a introdursi all'interno del parcheggio esterno di una delle sedi della Telecom Italia, a Roma.

All'esterno del muro di cinta del parcheggio è comparsa la scritta "Black block", mentre su una cabina elettrica è stata scritta con una bomboletta di vernice nera la "A" di anarchia e "No 41 Bis". Riferimenti che riportano al caso di Alfredo Cospito, l'anarchico condannato a 10 anni di carcere e poi destinato al 41 bis (carcere duro), perché anche dalla cella continuava a collaborare con gli ambienti anarchici. Cospito per protesta è in sciopero della fame da più di 100 giorni.