Caso Cospito, la protesta degli anarchici: 41 persone denunciate per i disordini a Roma

A Roma sono 41 gli anarchici denunciati dalla polizia per la manifestazione di ieri sera a piazza Trilussa, a Trastevere. Nel corso del sit-in hanno provato a forzare più volte i cordoni delle forze dell'ordine e, a manifestazione terminata, hanno rovesciato tavolini dei bar e danneggiato fioriere e motorini parcheggiati in strada per poi asserragliarsi in un garage. Un poliziotto è rimasto ferito nei tafferugli.

Cortei, slogan e proteste in Italia a sostegno di Alfredo Cospito , da centodue giorni in sciopero della fame nel carcere di Sassari.

Nei giorni scorsi gli addetti alla sicurezza dell'ambasciata italiana a Berlino avevano richiesto alla polizia locale l'innalzamento delle misure di vigilanza dei locali della sede diplomatica. L'ipotesi a cui già lavorava l'intelligence è quella di un collegamento tra l'attentato e gruppi di matrice anarchica, mobilitati in questa settimana per la solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis che sta facendo lo sciopero della fame contro l'imposizione del carcere duro.

Offensiva anarchica anche all'estero. A Berlino è stata incendiata l'auto di un funzionario diplomatico in servizio all'Ambasciata italiana, mentre a Barcellona è stata sfondata la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d'Italia e imbrattata una parete dell'ingresso dell'edificio. "Libertat Cospito", "Amnistia totale" e "Stato italiano omicida", sono le scritte ritrovate sul muro.

Se il 41 bis ha interrotto da oltre tre mesi le comunicazioni con l'esterno di Cospito, i suoi compagni continuano a mandargli segnali di vicinanza. Un post apparso sui siti d'area dal titolo 'Hic et nunc', alza il livello di scontro: "per un compagno che stanno torturando e uccidendo nei loro lager - si legge - non abbiamo fatto nulla. Serviranno a poco e niente qualche giorno di scontri con gli sbirri. Serve il "Qui e ora"! Qui e ora si deve aprire un nuovo capitolo della storia degli anarchici in Italia. O si fa l'anarchia o si va tutti a casa!", si legge nel documento.

Alfredo Cospito, intanto, è arrivato al 101/o giorno di sciopero della fame per protestare contro la detenzione dura cui è sottoposto a Sassari, dove sta scontando condanne per la gambizzazione nel 2012 del dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi e per l'attentato del 2006 alla Scuola allievi Carabinieri di Fossano. Ha perso 40 chili e nei giorni scorsi è caduto nella doccia fratturandosi il setto nasale.

In seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, ne ha chiesto il trasferimento con urgenza. L'udienza sul ricorso del legale di Cospito contro il 41 bis inizialmente fissata al 20 aprile è stata anticipata al 7 marzo.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio chiamato in commissione Giustizia della Camera a un'interrogazione sul caso ha finora emesso solo una nota il 10 gennaio che così riassume la vicenda giudiziaria dell'anarchico torinese: “La seguiamo con la massima attenzione”.

Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, ieri nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha difeso la linea dura: "I magistrati non si intimoriscono. Lo Stato non si piega. La normativa speciale contro il terrorismo non arretra", ha detto riferendosi alla busta con proiettile indirizzata al procuratore generale Francesco Saluzzo, che sostiene l'accusa del processo d'appello bis all'anarchico.

In una intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Santalucia, presidente dell'Anm dice che "uno dei criteri alla base della scelta se revocare il 41 bis è la vitalità criminale del gruppo di provenienza. La produzione di violenza, gioca contro Cospito. Perché i diritti del detenuto devono essere contemperati al pericolo di ordine pubblico che può creare all’esterno". Poi aggiunge che “il 41 bis non è una misura afflittiva, ma serve a scongiurare i rapporti con l’esterno per evitare che da dentro il carcere si continuino a commettere reati” e che “se il detenuto è in pericolo di vita, anche se l’atto è volontario, occorre farsene carico”. Gli strumenti giudiziari ci sono e vanno dal trasferimento in una struttura con un centro clinico che possa rispondere all’emergenza, fino alla sospensione della detenzione, se le sue condizioni fossero incompatibili col carcere".