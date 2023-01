Cassazione, Curzio: "In calo gli omicidi, ma i femminicidi sono un'ombra inquietante"

Un quadro ancora "in chiaroscuro", con "un lento ma progressivo miglioramento della situazione". Con queste parole il Primo presidente della Cassazione Pietro Curzio ha aperto il nuovo anno giudiziario, a Roma nella sede della Corte, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, presentando la relazione sulla amministrazione della giustizia nel 2022. I dati relativi all'anno appena trascorso confermano il "quadro già descritto nelle precedenti relazioni".

Molte delle valutazioni fatte un anno fa “devono essere riproposte e delineano il consolidarsi di alcune tendenze. ”Continua il processo di riduzione del contenzioso, tanto civile che penale", ha sottolineato Curzio. “Il numero dei processi civili pendenti al 30 giugno 2022 è di 2.881.886 unità, con una decrescita del 7,2% rispetto al 2021. Quello dei processi penali è di 2.405.275 unità, in questo caso la decrescita è del 4,5%”.

Il fatto importante "è che la riduzione delle pendenze è dovuta al saldo positivo - ha sottolineato Curzio - tra sopravvenienze e definizioni dei giudizi: tanto nel civile che nel penale si è deciso un numero di cause superiore a quello delle sopravvenute. Si sta dunque lentamente ma progressivamente riducendo l'arretrato".

In calo gli omicidi

Un dato significativo, indicato nella relazione, è quello relativo al numero degli omicidi: "Nel corso degli anni Novanta del Novecento gli omicidi in Italia erano circa 1900 ogni anno, in parte cospicua commessi da esponenti della criminalità organizzata", negli ultimi 5 anni si sono ridotti a 300 e nel 2022 sono stati 310: "si tratta di un dato cruciale perché colloca l'Italia tra i paesi più sicuri in Europa e a fortiori nel mondo", sottolinea il Primo presidente della Cassazione, evidenziando "l'efficienza del sistema" per cui negli ultimi 30 anni l'accertamento degli autori di omicidi è passato dal 40% degli anni Novanta al 73% del 2016, "percentuale che tende a crescere".

Femminicidi: 122 donne uccise da partner o ex, ombra inquietante

"Un'ombra inquietante rimane per il fatto che circa la metà degli omicidi sono avvenuti nell'ambito dei rapporti familiari ed affettivi e una parte molto consistente, 122 su 310, vede come vittima la donna, spesso ad opera del partner o ex partner - ha rilevato Curzio - Il dato è ormai costante, anche se proprio nell'anno appena concluso in leggera flessione".

Inaccettabile il numero delle morti sul lavoro, oltre 1000 casi dato inquietante

"Rimane inaccettabile il numero delle morti bianche, che anche quest'anno ha superato il livello di 1000 casi, con l'inquietante ritmo di tre morti al giorno", ha sottolineato Curzio. Nei primi dieci mesi del 2022, le denunce "sono aumentate del 32,9% rispetto al 2021" e le malattie professionali hanno visto un aumento delle denunce del 10,6%. Questi dati sono una "pesante e grave conferma" della situazione di pericolo e rischio nel mondo del lavoro.

Numero dei magistrati inadeguato, al di sotto della media Ue

Nonostante i miglioramenti apportati dalle riforme della giustizia nello sveltire l'accesso in magistratura con "vantaggi" che però "matureranno solo fra alcuni anni", attualmente "l'inadeguatezza del numero dei magistrati è determinante per l'efficacia del sistema", ha osservato Curzio.

Nei 47 paesi europei che aderiscono al Consiglio d'Europa "in media vi sono 22,2 giudici togati ogni 100 mila abitanti,mentre in Italia sono solo 11,9", ha rilevato il Primo presidente. "Particolarmente indicativo - secondo Curzio - è il confronto con la Germania dove operano 25 giudici togati ogni 100 mila abitanti, numero più che doppio rispetto all'Italia". Un "ausilio" viene dalla magistratura onoraria che però ha una pesante carenza dell'organico, "pari al 20,8%, che in alcune sedi giunge al 70-80%", conclude Curzio. Mancano 1458 toghe in pianta organica, risulta scoperto il 13,7% dei posti, e l'organico è pari a 10558 unità. Questi i dati riportati.

"Senza risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate non si possono ottenere buoni risultati",per molti anni "si è praticata una linea di intervento sulla giustizia affidata a riforme a costo zero" e per decenni "le assunzioni di personale sono rimaste bloccate, non vi è stato turn over e l'età media del personale è progressivamente cresciuta".

Sulle Riforme serve un periodo di adattamento

"Non spetta a noi dare giudizi sulle scelte di politica legislativa che il Parlamento ed il Governo hanno operato. Alla giurisdizione spetta interpretare e applicare le leggi" sottolinea il Primo presidente della Cassazione parlando delle riforme che hanno interessato "tutti i settori del vasto mondo della giustizia".

Curzio ha evidenziato alcune criticità relative alle tempistiche di attuazione. “L'applicazione delle nuove norme è come sempre la fase più critica e delicata. In questo caso poi, il ventaglio delle riforme è amplissimo ed il programma attuativo originariamente fissato dal legislatore è stato da ultimo modificato, posticipando alcune parti ed anticipandone altre, il che crea un motivo aggiuntivo di criticità perché disarticola la programmazione che i nostri uffici si erano dati. Una riforma è un cambiamento delle regole” ha spiegato. Perciò occorre "un periodo di adattamento" e di "rodaggio", ha detto Curzio.

Passi avanti nella lotta al terrorismo e alla mafia

Nella lotta al terrorismo e alla mafia ci sono stati “passi avanti evidenti, e ne abbiamo avuto conferma di recente - ha ricordato il Primo presidente riferendosi a Messina Denaro - con un arresto importante, non solo per contrastare strategie che hanno insanguinato il paese in anni terribili , ma anche nel cogliere mutazioni verso forme altrettanto pericolose, sebbene altrettanto pericolose, sebbene meno visibili, volte ad inquinare settori sani della società civile e dell'economia e ad estendersi verso zone del paese diverse da quelle originarie, come emerge ad esempio dal processo ‘Aemilia’ ”.