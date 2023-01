Cautela sulle Borse, a pesare sugli umori dei mercati le minute della Fed

Le Borse europee annullano i guadagni degli scorsi giorni, ma a metà seduta tornano leggermente sopra la parità, eccezion fatta per Francoforte.



A pesare sugli umori dei mercati le minute della Fed pubblicate ieri, per quanto riguarda l'Italia oggi anche le notizie sull'inflazione, in leggero calo ma comunque molto alta anno su anno all'11,6%.



Un quadro inflattivo che rende ulteriormente chiaro quanto le Banche centrali stanno dicendo apertamente da tempo, ovvero che non invertiranno la rotta sui rialzi dei tassi a breve termine.



Il gas, in leggero rialzo, resta comunque ai livelli minimi da fine 2021 a 67 euro MWH, cala infine lo spread, tornato a toccare i 200 punti.