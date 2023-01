"Cercasi prof di matematica", ma al posto del numero di telefono c'è l'equazione

La trovata è stata postata su Twitter dal miliardario Harsh Goenka, presidente di RPG, gruppo industriale di Mumbai che spazia dagli pneumatici all'informatica, noto per i post con cui sfida i follower, ed è diventata virale in pochi giorni con oltre due milioni di visualizzazioni.

Un istituto privato dello stato indiano del Gujaratha alla ricerca di un professore di matematica ha pubblicato un'inserzione in cui al posto del numero a cui telefonare per candidarsi figura un'equazione complessa. Solo risolvendola è possibile mettersi in contatto con la scuola.

I commenti spaziano dalle congratulazioni all'immancabile ironia. "Bravi i reclutatori: in questo modo hanno evitato la prima fase della selezione!", scrive un utente. "Tempo guadagnato: chi risolve l'equazione ha il posto assicurato!", risponde un altro.

In tanti però si armano di foglio e penna ed eseguono il calcolo risolvendo l'equazione e pubblicando il “numero di telefono”. Come questo utente che per primo raccoglie le congratulazioni di Goenka. (Se volete provare a dare la soluzione, però, non guardate il post seguente).