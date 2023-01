Chat private per comunicazioni di lavoro: Morgan Stanley multa i dipendenti

Sanzioni finanziarie, fino a un milione di dollari per dipendente, sono state comminate da Morgan Stanley per aver utilizzato piattaforme di messaggistica (es. WhatsApp) per le comunicazioni di lavoro. Lo riferisce il Financial Times .

Le multe, che variano da poche migliaia di dollari a oltre un milione, sono state calcolate in base a un sistema di punteggi che tiene conto di vari fattori, come il numero di messaggi inviati, l'anzianità del banchiere e se il sanzionato era già stato avvisato in precedenza.

La mossa arriva dopo che la banca d'affari aveva accettato di pagare 200 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission (Sec) statunitense nel 2021 dopo le indagini sulle comunicazioni dei dipendenti sulle piattaforme di messaggistica non approvate dall'azienda.

La Sec e l'organo di autoregolamentazione di Wall Street - la Financial Industry Regulatory Authority - richiedono che i broker e le società di intermediazione conservino traccia delle comunicazioni commerciali e la Sec sta esaminando se gli istituti di credito abbiano tenuto traccia delle comunicazioni digitali dei dipendenti.

Nel 2020, Morgan Stanley aveva licenziato due dirigenti di alto livello a causa dell'uso non autorizzato di WhatsApp per discutere di questioni di lavoro. La società ora offre sessioni di formazione ai dipendenti per spiegare in quali scenari è necessario che le conversazioni vengano spostate dai dispositivi personali ai canali ufficiali, come l'email aziendale. Alcuni scenari possono sembrare apparentemente innocui, come ad esempio conversazioni su orari e luogo delle riunioni, ma spesso portano a discussioni più concrete, ha affermato una persona informata sui programmi di formazione della banca.