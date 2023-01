Chi è Valery Gerasimov, il teorico della "guerra ibrida"

Disinformazione, armi psicologiche, difesa degli interessi fuori dal proprio territorio sono le nuove parole d’ordine nel quadro di una cosiddetta “autodifesa attiva” , perché la "dottrina Gerasimov", almeno per Mark Galeotti, colui che per la prima volta l'ha presentata come tale, non sarebbe una dottrina offensiva ma un compendio su come la Russia deve difendersi nel nuovo contesto internazionale.

Parlare di Valery Gerasimov significa parlare di guerra ibrida, dunque della discussa dottrina “Gerasimov”, la teoria elaborata dall'alto ufficiale che prevede di attaccare l'avversario non solo sul piano militare ma anche su quello economico, cognitivo, tecnologico e informatico facendo largo ricorso a procedure non convenzionali.

Valery Gerasimov prende il posto di Sergei Surovikin come nuovo comandante dell'operazione speciale russa in Ucraina. Surovikin rimane suo vice, insieme al comandante delle forze di terra, Oleg Salyukov, e al vice capo di stato maggiore Alexei Kim, ha scritto oggi l'agenzia Ria Novosti.

Valery Gerasimov, 67 anni, è nato l'8 settembre 1955 nella città di Kazan, sul fiume Volga, capitale dell'etnia tartara.

Ha iniziato la sua carriera militare nel 1977 con il Gruppo Nord delle Forze armate russe.I suoi primi incarichi sono nei distretti militari dell'Estremo Oriente e del Baltico, per diventare capo di stato maggiore della 58ª armata nel distretto militare del Caucaso settentrionale nel 1999, poco prima che scoppiasse la seconda guerra cecena.

Durante la sua permanenza in Cecenia, è stato personalmente coinvolto nell'arresto di Yury Budanov, un colonnello dell'esercito successivamente condannato per l'omicidio di una ragazza cecena. Ciò che condusse la giornalista Anna Politkovskaja, aspra critica del conflitto ceceno e probabilmente per questo poi assassinata nel 2006, a descriverlo come "un uomo che è stato in grado di preservare l'onore di un ufficiale" durante la guerra.

Ed è proprio nel secondo conflitto ceceno, avviato da Vladimir Putin, che le doti militari di Gerasimov si fanno particolarmente notare e la sua carriera riceve grande impulso.

Tra il 2003 e il 2005 il generale Gerasimov è capo di stato maggiore del distretto militare dell'Estremo Oriente. Durante la sua permanenza viene rimproverato per alcune epidemie di massa scoppiate tra i coscritti, apparentemente l'unico segno nero sul suo record di carriera.

Ha poi continuato a servire come comandante dei distretti militari che coprono San Pietroburgo e Mosca, prima di diventare vice capo di stato maggiore. Il 23 dicembre del 2010 è nominato vice capo di stato maggiore delle forze armate. È l’ultimo passo prima della nomina, il 9 novembre 2012, sempre ad opera di Vladimir Putin a capo di stato maggiore delle forze armate russe, incarico ricoperto ancora oggi.

E' interessante notare che la nomina arriva pochi giorni dopo quella di Sergei Shoigu a ministro della Difesa. Il duo ancora oggi è percepito come uno dei più fedeli seguaci di Putin.

A volte descritto come “l’uomo che non ride mai”, Gerasimov è sposato e ha due figli, un maschio e una femmina, che non cita mai nelle sue dichiarazioni pubbliche e che riesce con qualche successo a tener lontano dalle attenzioni della stampa.

Non sorprende che il Cremlino, all'inizio della guerra, abbia deciso di mettere sotto i riflettori Shoigu e Gerasimov. Agli occhi di Putin, sono gli architetti della campagna di successo per annettere la Crimea nel 2014, della strategia militare russa in Siria e del sostegno ai ribelli filo-russi nella regione del Donbass.

Quando il 24 febbraio Putin decide di attaccare l’Ucraina, su Gerasimov si diffondono però diverse voci contraddittorie. Il 26 febbraio, per alcuni, l'alto ufficiale sarebbe stato infatti allontanato da una riunione dallo stesso Putin, alcune fonti parlano addirittura di un suo “commissariamento” dall’esercito e di una destituzione de facto.

Il 29 aprile invece, un segnale di senso opposto, il capo di stato maggiore, secondo alcune fonti ucraine, è presente fisicamente nel Donbass, a coordinare, prendendosi qualche rischio, le operazioni sul campo di battaglia e non invece da Mosca.