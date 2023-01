Chi sono gli "angeli" di Andrew Tate, le complici dell'ex kickboxer finite in carcere con lui

Accanto a lui, due donne, etichettate come i suoi “due angeli”. Si tratta di Luana Radu e Georgiana Naghel , accusate di aver attirato le donne nel complesso dell'ex campione e poi di "costringerle" e "controllarle" per diffondere contenuti pornografici sui social media.

In un nuovo video dell'arresto di Andrew Tate diffuso dal quotidiano on line rumeno Gandul.ro, si vede l'ex kickboxer dietro le sbarre del furgone che lo trasporta al centro di detenzione.

Luana Radu, 32 anni, lavorava in una stazione di polizia nel centro di Bucarest, ma ha lasciato la polizia otto anni fa per lavorare nelle chat room video, diventate un'industria redditizia in Romania. Georgiana Naghel, 28 anni, che è anche cittadina americana, è descritta come una donna d'affari e influencer, probabile fidanzata di Tate da quasi un anno.

Tate e le due complici sono stati arrestati con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e “tratta di esseri umani”.

La banda attirava le vittime attraverso il cosiddetto ‘metodo loverboy', ossia con l'illusione di una relazione sentimentale, per poi portarle nel distretto di Ilfov, in Romania, dove esercitavano “atti di violenza fisica e coercizione mentale" attraverso "intimidazioni, sorveglianza costante e controllo". Giovani donne sarebbero state "sfruttate sessualmente da tutti i membri del gruppo" e "costrette a compiere atti allo scopo di produrre e diffondere attraverso piattaforme di social media materiale pornografico”.

Il gruppo, insieme al fratello dell'ex atleta, Tristan, resterà in carcere, nella prigione di Rahova, per 30 giorni. Per Capodanno hanno ricevuto, fa sapere il Daily Mail, una braciola di maiale alla griglia con purè di patate, sottaceti assortiti, una mela e una torta nella prigione di Rahova. Oltre a una scatola di biscotti, dono del capo della Chiesa ortodossa rumena ai detenuti.