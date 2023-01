Chiusure positive, l'inflazione Usa non delude

L'inflazione americana non delude le aspettative e scende al +6,5% a dicembre, in linea con le attese.

Reazione contrastata tra le due sponde dell'oceano Atlantico. Mentre Wall Street non brilla - con il Nasdaq in calo - le borse europee (già positive) hanno accelerato nella seconda parte della seduta. Milano chiude a +0,73%, Francoforte a +0,74%, Parigi a +0,78% e Londra a +0,89%.



Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è scivolato sotto i 180 punti base, per poi assestarsi a 183, mentre il rendimento del nostro titolo decennale passa sotto la soglia del 4%. Oggi asta di titoli di Stato a breve e medio termine: il Tesoro ha collocato 7 miliardi di Bto con tassi in deciso rialzo.



A fronte del calo dell'inflazione americana, l'euro si rafforza contro il dollaro e si scambia a 1,0805. Anche l'oro oggi torna a rialzare la testa: dopo aver sorpassato i 1.900 dollari l'oncia per la prima volta dallo scorso maggio, ritraccia leggermente a 1.888,71.

Intanto il gas naturale sul mercato di Amsterdam ha recuperato qualche posizione a 65,5 euro per megawatt/ora. Il petrolio - sia Brent sia Wti - sale ancora.