Christine Lagarde:"Manterremo la rotta per garantire il ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo"

"In meno di sei mesi, abbiamo aumentato i tassi di interesse della Bce di 250 punti base, l'aumento più rapido della nostra storia. E abbiamo chiarito che i tassi di interesse della Bce dovranno ancora aumentare in modo significativo a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi e rimanere a quei livelli per tutto il tempo necessario. In altre parole, manterremo la rotta per garantire il tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo". Ad affermarlo è la presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo al ricevimento annuale della Deutsche Börse a Eschborn.

La presidente ha anche spiegato che "l'ingiustificabile invasione russa dell'Ucraina ha riportato la sicurezza degli approvvigionamenti in cima all'agenda di tutte le principali economie, in particolare per l'energia. E, a lungo termine, è probabile che acceleri la transizione globale verso la produzione di energia pulita come un modo per aumentare la sicurezza climatica ed energetica".

Lagarde ha aggiunto che "il completamento dell'Unione europea dei mercati dei capitali sarà fondamentale per finanziare le transizioni verde e digitale" sottolineando che "la piena e rapida attuazione dell'ambizioso piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali sarà decisivo".