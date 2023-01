Cina 2023: i cigni neri e i rinoceronti grigi di Xi Jinping

“Bolan Zhuangkuo” (avanzare con grande slancio): nel suo discorso di fine anno alla nazione il presidente cinese Xi Jinping ha citato Su Shi, un famoso poeta di epoca Song (960-1279) la dinastia che portò la Cina alla massima prosperità economica, l’epoca in cui vennero scoperte la bussola, la stampa e la polvere da sparo. Non è la prima volta che Xi attinge alla cultura classica per aumentare l’impatto dei suoi discorsi e rendere più efficaci le sue parole che mai come adesso dovrebbero auspicabilmente far presa sull’ orgoglio nazionale dei cittadini, ma nel contesto attuale in cui si trova il paese questo sentimento di abnegazione dalle radici confuciane non sembra più così scontato.

Con la crisi economica innescata soprattutto dall’epidemia si è incrinato il patto silenzioso tra il PCC e il popolo: voi rinunciate ad alcune libertà, noi pensiamo al vostro benessere. Per di più l’improvviso cambio di marcia innescato dall’abolizione della politica Covid tolleranza Zero, ha gettato la Cina nel mezzo di una tempesta perfetta: un imprecisato numero di vittime, contagi esponenziali e reparti di terapia intensiva affollati, la mortalità degli anziani in crescita visto che rifiutano quasi tutti il vaccino, fabbriche semivuote con relativo calo della produzione.

La Cina, famosa per le sue capacità pianificatrici, che ha sempre avuto un piano per tutto, questa volta sembra impreparata. Difficile capire cosa stia succedendo: le autorità di Pechino non lasciano trapelare dati e notizie. Si era parlato in un primo momento di una riapertura graduale ma il fatto che il XX congresso del PCC non abbia ancora finito il suo ciclo politico ha probabilmente influenzato gli eventi: Xi Jinping ha nominato nei ruoli chiave i suoi fedelissimi, ma solo a marzo l’assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo cinese, lo confermerà presidente della Repubblica Popolare e approverà di fatto la formazione del suo nuovo governo.

Dunque se da una parte l’apertura si è rivelata urgente a causa delle proteste popolari che minacciavano le autorità di Pechino, dall’altra le decisioni del governo non possono essere del tutto fluide: ai funzionari uscenti non conviene esporsi e i nuovi scelti dal congresso di ottobre hanno le mani legate fino a marzo. Nel frattempo l’obiettivo non dichiarato delle istituzioni con la riapertura, secondo alcuni analisti, potrebbe essere quello di raggiungere prima possibile il picco dei contagi, per far tornare la popolazione cinese a una vita normale, per favorire i consumi, soprattutto durante il capodanno cinese, la festa più importante in Cina. Niente più misure anticovid in modo che i cinesi possano ricominciare a viaggiare senza limiti , ora che si avvicina il chunjie la festa della primavera, conosciuta in occidente come capodanno cinese che cade il 22 gennaio prossimo, data in cui comincia ufficialmente l’anno del coniglio, considerato dallo zodiaco cinese il simbolo della fortuna, buon auspicio di cui il paese in questo momento sembra avere un assoluto bisogno.

Ma le celebrazioni del capodanno cinese portano con sé pericoli notevoli: per questa festa, la più importante in Cina, si mettono in moto solitamente centinaia di milioni di persone con relativi, inevitabili, assembramenti: alla fine del 2019, quando poi scoppiò l’epidemia, e quando ancora le notizie sul covid non erano assolutamente chiare in Cina, con le autorità che avevano tardato a diffonderle, si erano messe in moto oltre 700 milioni di persone diffondendo all’interno del paese e all’estero il virus che era già in circolazione. Oggi con il pil precipitato al minimo storico (tra il 3,9 e il 2,8) , al centro di tensioni internazionali per la questione Taiwan e soprattutto per il conflitto commerciale e tecnologico con l’altra grande potenza -gli Stati Uniti - la Cina vive una crisi generale che potrebbe ripercuotersi seriamente sul coronamento di quello che Xi Jinping all’inizio del 2013, aveva definito il sogno cinese. Per fermare questa rapida discesa forse non c’è altra scelta per il governo cinese in questo momento: accettare il rischio liberi tutti mentre le autorità di Pechino sostengono che la variante omicron, nel 90% dei casi è asintomatica.

“In base alla mia personale esperienza” ci racconta Vincenzo Festa, responsabile della Camera di Commercio Italia-Cina di Canton nel sud della Repubblica Popolare Cinese, “ il Covid ha contagiato la maggior parte dei miei colleghi e conoscenti, tra la metà e la fine di dicembre. Durante queste settimane, fino a qualche giorno fa, le città erano abbastanza deserte proprio perché la maggior parte delle persone si è rifugiata in casa per evitare di contrarre la malattia, o l'ha contratta ed era costretta a letto. La situazione ad oggi è diversa: le città hanno ripreso vigore e la maggior parte delle persone che conosco sono rientrate in ufficio. La quasi totalità dei locali pubblici (supermercati/shopping malls/banche/ecc) non chiede più di mostrare un codice QR verde (quick response), richiesto fino a poche settimane fa. Molte città hanno inoltre smesso di organizzare test di massa e di richiedere alla popolazione di effettuare test antigenici ogni 24/48 ore. La situazione a Guangzhou, (Canton) la città dove abito, che conta 18.81 milioni di persone è a tutti gli effetti molto migliorata".

Queste le impressioni di un nostro connazionale che vive in Cina, sebbene la scarsa trasparenza e la riluttanza alla comunicazione dei dati da parte delle autorità cinesi non ci permetta di avere un quadro completo della situazione. Sta di fatto che soprattutto nelle grandi metropoli e nel sud della Cina, una delle aree più ricche del paese, la ripresa dell’economia non può più aspettare e per tornare alla normalità il governo deve forse mettere in conto questo salto nel buio, un rischio che in questa fase è inevitabile correre: del resto non è la prima volta che le autorità di Pechino si trovano a dover affrontare i cigni neri ( le minacce imprevedibili) e i rinoceronti grigi (quelle prevedibili) e non è neanche la prima volta che il paese sembra trovarsi in un vicolo cieco – come allo scoppio della pandemia - un tunnel che ha ritrovato una via d’uscita in tempi rapidi grazie alla resilienza della Repubblica Popolare.

Ora lo scenario sembra più nebuloso ma cosa succederà in questo capodanno cinese, l’influsso del coniglio sarà davvero benefico? Porterà davvero a una rinascita, a differenza di quanto accadde nel 2020, l’anno del topo, animale associato nell’oroscopo in Cina alla ricchezza, al fascino e all’ordine, ma anche alla guerra, all’occulto, alla peste e alle atrocità.