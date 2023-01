Cina, un tir si schianta su un corteo funebre: almeno 19 i morti e 20 i feriti

Un groviglio di automobili incastrate tra loro. Ad aprire la fila, il carro funebre che alcune persone stavano attendendo lungo la strada: tra loro almeno venti i feriti mentre sale la conta dei morti, al momento arrivata al numero di diciannove.

È ancora da chiarire la dinamica dello spaventoso incidente stradale che questa notte ha interessato decine di automobili e di persone che stavano transitando in una arteria della provincia del Jiangxi, nell'Est della Cina.

Secondo una prima ricostruzione un tir è piombato a tutta velocità addosso a un corteo funebre che si trovava in attesa di seguire un feretro, prima della cerimonia di cremazione.

Testimoni intervistati dal sito locale Jimu News hanno visto il camion letteralmente falciare le persone che si erano adunate in una tenda allestita lungo il ciglio della strada secondo una prassi comune per i funerali della Cina rurale. Coinvolte anche diverse macchine in un tamponamento a catena.

La polizia, da una prima analisi, tende a dare colpa della tragedia alla nebbia che in quelle ore riduceva notevolmente la visibilità in strada: "si prega di prestare attenzione ai fendinebbia. Rallentare, guidare lentamente, mantenere una distanza di sicurezza dall'auto che precede, evitare i pedoni e non cambiare corsia o andare avanti", così il comunicato diramato un'ora dopo la strage