Cinghiali, 300mila abbattimenti l'anno, danni all'agricoltura per 120 milioni in 7 anni

Tra il 2015 e il 2021 l’abbattimento dei cinghiali è aumentato in Italia del 45 per cento, mentre il numero degli esemplari attualmente presente sul territorio è pari a circa 1 milione e mezzo di unità.

Questi i risultati dell'indagine nazionale messa a punto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) presentata durante l'evento "Fauna selvatica e territori, conoscere per gestire", organizzato da Confagricoltura e Ente Produttori Selvaggina.

Il dato evidenzia come nello stesso periodo preso in analisi i danni all'agricoltura siano arrivati a circa 120 milioni di euro in totale. Tra le Regioni più colpite figura l'Abruzzo, seguito da Piemonte e Lazio che, da solo, ha subito perdite per oltre 10 milioni di euro.

In media – ha spiegato l'Ispra - dal 2015 al 2021 sono stati abbattuti 300mila cinghiali all'anno (di cui 257mila in caccia ordinaria e 42mila in interventi di controllo faunistico).

Nei sette anni dello studio l'86% degli abbattimenti di cinghiale è avvenuto in attività di caccia ordinaria e il restante 14% in attività di controllo faunistico.

Il 30% del prelievo totale è stato realizzato nella sola Toscana; sette le regioni che hanno prelevato oltre un milione di animali nel periodo 2015-2021 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Umbria, Liguria e Marche), per un complessivo 73%.

L'abbattimento in caccia è stato realizzato per il 94% in territorio pubblico e solo il 6% in riserve di caccia private.

Infine, nel nostro Paese la tecnica di caccia più utilizzata rimane la braccata con cani da seguita (88% degli animali prelevati), seguita dal tiro selettivo da appostamento (9%), la girata (2%) e la caccia vagante (1%).

Il quadro di sintesi descrive un costante aumento del fenomeno su scala nazionale e, secondo l'Ispra, richiede l'adozione urgente di una strategia di intervento nazionale disegnata sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche, che integri interventi di prevenzione e di contenimento delle popolazioni, e che assicuri prelievi selettivi e pianificati con l'obiettivo prioritario di riduzione dei danni.