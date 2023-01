Sportivi russi e bielorussi, il Cio: "Potranno gareggiare solo atleti neutrali"

A quasi un anno dall’inizio della guerra della Russia all’Ucraina, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) torna ad affrontare il nodo della partecipazione di atleti russi e bielorussi alle competizioni.

Secondo l'Esecutivo, un eventuale ritorno alle manifestazioni potrà avvenire solo nello status di 'atleti neutrali' che rispettano la Carta Olimpica. Il Cio spiega che, in primo luogo, potranno competere solo coloro che non hanno agito contro la missione di pace del Cio sostenendo attivamente la guerra in Ucraina.

Pronunciamenti assunti nell’ambito di una cornice ben precisa, ovvero il principio – ha stabilito il Comitato - che "a nessun atleta dovrebbe essere impedito di gareggiare solo a causa del suo passaporto". Il Cio ha poi aggiunto, "bisogna rispettare i diritti di tutti gli atleti ad essere trattati senza alcuna discriminazione, in conformità con la Carta Olimpica e i governi non devono decidere quali atleti possono partecipare a quale competizione e quali atleti no".

Saranno poi ritenuti ammissibili solo gli atleti che rispettano pienamente il Codice mondiale antidoping e tutte le norme ed i regolamenti antidoping. Nel caso in cui un atleta non rispetti i criteri di ammissibilità, la federazione di appartenenza o l'organizzatore dell'evento sportivo, dovrà sospenderlo con effetto immediato dalla competizione e segnalare quando accaduto al Comitato Olimpico Internazionale che valuterà le ulteriori eventuali sanzioni.

L'Esecutivo del Cio ha accolto con favore l'offerta proposta lo scorso dicembre dal Consiglio olimpico dell'Asia per dare a russi e bielorussi l'accesso alle competizioni asiatiche per qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nel corso della riunione è stata ribadita la 'raccomandazione' che nessuna bandiera, inno o altra identificazione di Russia e Bielorussia dovrà essere esposta durante una manifestazione o riunione, ma anche che nessun evento dovrà essere organizzato in uno dei due Paesi. E' stata ribadito, infine, l'impegno di solidarietà nei confronti della comunità olimpica ucraina in vista sia di Parigi 2024 che dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.