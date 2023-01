Kirsty Coventry e Nicole Hoevertsz, due donne tra i papabili come presidente Cio dal 2025

L'ipotesi di una donna alla guida del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) prende piede anche alla luce delle eventuali dimissioni di Thomas Bach, tedesco, in carica dal 10 settembre 2013. Bach ha due anni rimanenti nel suo attuale mandato, fino alle prossime elezioni previste per il 2025, quando ad Atene si terrà la 142esima sessione del Cio. Per quella data l'ex medaglia d'oro di fioretto avrà completato i dodici anni di presidenza. Se cederà il testimone, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del febbraio 2026 si terranno sotto l'egida di un nuovo presidente. All'interno del Cio ci sarebbero membri intenzionati a sponsorizzare una donna alla carica di presidente dopo ben nove uomini.

(LaPresse) Thomas Bach

Le figure di Coventry e Hoevertsz Tra i nomi in lizza quello di Kirsty Coventry, ministro della Gioventù e dello sport in Zimbabwe, nonché per due volte oro olimpico nei 200 dorso. Accanto a lei anche Nicole Hoevertsz, 58 anni di Aruba, ex campionessa di nuoto sincronizzato, presidente della commissione di coordinamento del Cio per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Ansa Thomas Bach e Nicole Hoevertsz