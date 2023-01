Covid, autorizzato il vaccino Pfizer contro le varianti Omicron ai bimbi tra 5 e 11 anni

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare che recepisce il parere della Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell'Agenzia del farmaco (Aifa) con il via libera al vaccino Cominarty di Pfizer contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 come richiamo per i bambini tra 5 e 11 anni. Il vaccino è raccomandato per i bimbi più fragili ma su richiesta dei genitori potrà essere somministrato a tutti i bambini compresi nella fascia di età.

La Cts di Aifa, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) aveva già autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi). "Si estende la raccomandazione della dose di richiamo ai bambini nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2" si legge nella circolare.

"Inoltre - si precisa - tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, tale formulazione potrà essere resa disponibile anche per il richiamo dei bambini, nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale".