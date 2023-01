Cisgiordania: due palestinesi uccisi in un conflitto a fuoco con soldati israeliani

Due palestinesi sono stati uccisi - e tre feriti - in uno scontro a fuoco con l'esercito israeliano a Kafr Dan, nord di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media.

L'agenzia palestinese Wafa ha identificato i due in Mohammad Samer Houshieh (22 anni) colpito al petto e Fouad Mahmoud Abed (25) colpito alla pancia.

Il fatto è avvenuto durante un'operazione dell'esercito per la demolizione di due case di miliziani palestinesi individuati come responsabili dello scontro a fuoco in cui, lo scorso settembre, fu ucciso il maggiore Bar Falah nel checkpoint di Jalameh, sempre vicino Jenin.

Nella mattinata si sono svolti i funerali dei due miliziani uccisi nello scontro a fuoco con l'esercito israeliano a Kafr Dan. Al-Fatah ha emesso un comunicato in cui rende loro omaggio e accusa Israele di essersi "macchiato di un nuovo crimine". Per i due giovani è stato organizzato un corteo funebre congiunto, anche se il corpo di uno degli uccisi, Fouad Abed, è stato poi avvolto nella bandiera verde di Hamas. Sul petto è stato deposto il suo fucile. Fonti palestinesi hanno poi divulgato le immagini di un automezzo militare israeliano raggiunto da numerosi colpi di fucile, a testimonianza della durezza dello scontro.

Il portavoce militare israeliano ha comunque precisato che Israele non ha avuto perdite. Intanto, il quotidiano Haaretz riferisce che in Cisgiordania il 2022 è stato l'anno più sanguinoso dal 2004 (in piena intifada), quando i morti palestinesi furono 196. Nel 2022 sono stati complessivamente 144, oltre il doppio dell'anno precedente. Secondo fonti militari citate dal giornale, si tratta per lo più di miliziani armati, di persone che cercavano di compiere attentati, o anche che erano impegnate a lanciare bottiglie incendiarie o sassi contro veicoli in transito. Secondo queste fonti, il numero dei palestinesi uccisi involontariamente durante gli incidenti è del 15-20%.