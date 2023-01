Il sultano emiratino Al-Jaber a capo della Cop28 tra le critiche degli ambientalisti

Dovrà coordinare la riduzione dell'uso di combustibili fossili ma è a capo di una delle compagnie petrolifere di Stato più grandi al mondo.

Suscita feroci critiche e allarmismo tra gli attivisti del Clima, la notizia dell'assegnazione alla guida dei negoziati sul clima della COP28 ad Ahmed al-Jaber, il 49enne sultano emiratino a capo della Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). La Cop28 si terrà a Expo City a Dubai, dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.

Greenpeace si dice “profondamente allarmata per la nomina dell'amministratore delegato di una compagnia petrolifera alla guida dei prossimi negoziati globali sul clima”. "Questo crea un pericoloso precedente, mettendo a rischio la credibilità degli Emirati Arabi Uniti e la fiducia che è stata riposta in loro dalle Nazioni Unite e dalle generazioni attuali e future. La COP28 deve concludersi con un impegno senza compromessi per una giusta eliminazione di tutti i combustibili fossili: carbone, petrolio e gas. Non c'è posto per l'industria fossile nei negoziati globali sul clima", ha detto Tracy Carty di Greenpeace International.