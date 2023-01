Clochard a San Pietroburgo: ufficialmente sono 32, per la Onlus 64mila

In base a un censimento condotto a San Pietroburgo dagli uffici pubblici, in città ci sono solo 32 clochard, in realtà sarebbero 2mila volte di più, ossia 64 mila. Questo secondo la onlus “Noclezhka” (dormitorio pubblico) che si occupa di allestire gli alloggi notturni per i clochard a San Pietroburgo.

Secondo l’ultimo censimento su scala nazionale il numero dei senzatetto si è ridotto, passando dai 64 mila nel 2010 a 11mila nel 2022. Troppo pochi, secondo “Noclezhka” che ne stima due milioni in tutta la Russia.



Infine “Noclezhka” mette in rilievo una contraddizione nei tragici dati ufficiali. Secondo l’Ufficio statistico russo (ROSSTAT) nel 2021 in Russia sono morti oltre 22mila senzatetto, si tratterebbe del doppio del numero di senzatetto censiti l’anno precedente.



Dai recenti dati forniti dagli operatori dei progetti “Bus notturno” e “Rifugio notturno” che distribuiscono cibo caldo e mezzi di igiene personale, nel 2022 sono stati distribuiti pasti caldi a 1.200 persone, mentre solo nell'ambito di questi due progetti nei dormitori pubblici nel 2022 hanno pernottato 746 persone.