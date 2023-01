Con lo scooter contro un cinghiale a Roma, 58enne in coma

Un uomo di 58 anni è in coma dopo aver investito con il proprio scooter un cinghiale che si muoveva sulla strada alla periferia nord di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì sera in via Cassia Nuova, all'incrocio con via Oriolo Romano.

L'uomo ha colpito l'animale che camminava sulla carreggiata: il motociclistica è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il cinghiale è morto sul colpo.

Gli animali selvatici sono richiamati in città per la maggior facilità di reperire cibo, perché vi sono temperature più calde di 1-2° rispetto alla campagna, perchè offre abbondante cibo e infine perché la città è più sicura, priva di predatori animali e di cacciatori in azione. Proprio oggi l'Ispra ha reso note stime secondo cui in Italia vive circa un milione e mezzo di cinghiali: se ne uccidono circa 300mila l'anno per lo più tramite caccia, in 7 anni più di 2 milioni (+45%).