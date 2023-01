“Con Ratzinger si supera la polarizzazione tra progressismo e tradizionalismo”. Intervista a Gilfred

Faccio riferimento ad un suo libro dedicato alle dimissioni di papa Benedetto*, le chiedo: l’atto delle dimissioni dall'ufficio petrino che luce gettano sulla persona di Ratzinger?

Non c’è dubbio che Benedetto XVI rimarrà nella storia prima di tutto per il gesto della sua rinuncia al pontificato.

In proposito credo si possa affermare che in tale gesto il papa ha espresso una singolare recezione della novità che il concilio Vaticano II ha realizzato nella vita della chiesa.

Le parole e i gesti con i quali egli ha compiuto la sua scelta di “dimettersi” consegnano alla vita della Chiesa del nostro tempo una figura di papa che guadagna un peculiare profilo nella linea di una «desacralizzazione» della sua fisionomia: ciò si accorda ad un’evidente emergenza del profilo personale di colui che assume su di sé il ministero petrino, con la sua storia, la sua sensibilità, il suo temperamento che – in maniera esplicita – vengono messi in gioco come tratti qualificanti le forme e i modi con i quali egli si esprime ed esercita la suprema potestà primaziale nella Chiesa cattolica.

In altre parole: le dimissioni di Benedetto XVI hanno posto le premesse per un definitivo congedo dalla figura del Sovrano Pontefice, dominante in tutta la stagione della chiesa moderna e percepito per secoli come l’unica garanzia della sua fedeltà alla missione ricevuta dal suo Fondatore.

La presa di distanza da questo modo di concepire il papa si è ancora di più evidenziata nel pontificato di Francesco e la si può guardare come una speciale eredità del suo predecessore.

La stagione del Vaticano II ha rappresentato l’occasione nella quale questa figura ecclesiologica è stata messa in discussione, non tanta a partire da una astratta istanza teorica, ma dal disagio percepito di forti difficoltà a svolgere adeguatamente nel mondo la propria testimonianza e missione.

La risposta a questi problemi, così come emerge da tutto il Concilio, in specie nella Lumen gentium, è in grado di superare e correggere il profilo post-tridentino anche per quanto attiene a quella speciale enfasi data al Papa e al suo profilo istituzionale. Se, infatti, si recupera il fondamento sacramentale della communio ecclesiale, il principio di unità e la garanzia di fedeltà al Fondatore, seppure si esprima anche in una figura istituzionale, non si limita ad essa; per meglio dire: è la comunione eucaristica, immediatamente collocata in una dimensione trinitaria, il luogo che verifica ed alimenta il principio gerarchico della Chiesa stessa, episcopato e primato.

Tutti questi sono temi ben presenti nella produzione teologica di J. Ratzinger e echeggiano negli interventi di Benedetto XVI nei giorni seguiti all’annuncio della sua rinuncia.

Per queste ragioni le dimissioni di Benedetto XVI vanno lette in un orizzonte un poco più vasto di quello che potrebbe essere tracciato da una semplice alternativa: capacità – incapacità, salute – infermità.



Un altro punto di riflessione toccato in questi giorni è stato il suo "testamento spirituale ". Che cosa svela di Ratzinger quel testamento?

Con la morte di J. Ratzinger assistiamo alla fine di una singolare stagione della cultura, non solo teologica, del XX secolo di cui egli è stato il più giovane testimone e protagonista: basta ricordare i suoi stretti rapporti con due figure come Karl Rahner e Hans Urs von Balthasar e il lungo dialogo intessuto con Jürgen Habermas.

La sua produzione teologica documenta una familiarità non comune con le fonti del cristianesimo: la Scrittura, i padri della Chiesa (con una speciale predilezione per Agostino) e la teologia medioevale. Nel medesimo tempo stupisce la capacità di fare tesoro di questa eredità al riparo da ogni accento di erudizione fine a se stesso. Essa piuttosto diventa un terreno fecondo che gli ha permesso di misurarsi con molti dei centri d’interesse della teologia e con alcune delle sue problematiche più acute del tempo, riuscendo quasi sempre a offrire una trattazione limpida e pacata. In parole povere: Ratzinger ha avuto il dono di trattare temi difficili e complessi in forma limpida, animato dall’intenzione di farsi ascoltare da tutti, senza scadere in una banale semplicismo divulgativo.

Per questa ragione è veramente riduttivo leggere la sua figura – sia di teologo sia di papa – all’interno della polarizzazione tra progressismo e tradizionalismo, tanto abusata quanto logora e dannosa.

Assumere questo punto di vista – tratto distintivo di gran parte delle polemiche intraecclesiale nella stagione post-conciliare – impedisce di cogliere la peculiare sensibilità di Benedetto XVI così come ce l’ha consegnata proprio nelle ultime sue parole del Testamento spirituale dove, evocando rapsodicamente alcune delle grandi questioni culturali e teologiche del XX secolo, conclude: «Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita — e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo».



Non sono mancati, in questi giorni, anche cenni critici alla sua teologia. Ovvero alla presenza della storia nella riflessione ratzingeriana.

La sua teologia e il suo magistero pontificio documentano senza esitazione una forte volontà dialogica con la cultura e il mondo contemporaneo. Di sicuro tale impresa non è stata realizzata muovendo da un astratto e rigido approccio dottrinale (tradizionalismo) né, tanto meno, egli ha sposato la tesi di quanti hanno ritenuto necessario inseguire i mutevoli cambiamenti di scenario dell’epoca per “aggiornare” acriticamente il messaggio cristiano.

Oltre questa dialettica si pone la serena confessione di fede che traspare dalle sue parole: ogni incontro con qualunque frangente della realtà è occasione per riconoscere e testimoniare la centralità del mistero di Cristo, vivo e operante nel suo Corpo che è la Chiesa.

*GILFREDO MARENGO, Benedetto XVI, il Vaticano II e la rinuncia al pontificato, Cittadella Editrice, Assisi 2013, 118 pp.

GILFREDO MARENGO, è ordinario di Antropologia Teologica al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia (Roma). Ha curato GIOVANNI PAOLO II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e a sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984) Città del Vaticano 2009. Tra le sue pubblicazioni: Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana nell’insegnamento ecclesiale dal Vaticano II a oggi, Assisi 2014; Chiesa senza storia, storia senza Chiesa. L’inattuale «modernità» del problema chiesa-mondo, Roma 2018; La nascita di un’enciclica. Humanae vitae alla luce degli Archivi Vaticani, Città del Vaticano 2018; Per un sapere della pace, Prefazione di PAPA FRANCESCO, Città del Vaticano 2020; Chiesa sesso amore, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo