Consiglio dei ministri: buoni benzina esentasse fino a fine anno

Le accise per ora non scendono. Ma il governo è pronto ad intervenire quando ci saranno maggiori incassi dall'Iva. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni cercando di placare la tensione salita alle stelle dopo le misure decise dall'esecutivo contro i rincari.

Al momento nel decreto non è previsto alcun intervento, scandiscono fonti dell'esecutivo, dopo le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti su un possibile taglio nel caso di aumento dei prezzi. Ma il cdm interviene "aggiustando" una norma che già esiste e consente di ridurre le accise se il prezzo supera almeno il 2% del valore indicato nel Def: in caso di aumento del prezzo del greggio e quindi dell'Iva in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa. In cdm sono state inoltre approvate alcune modifiche al decreto varato appena due giorni fa sulla trasparenza, garantendo che i buoni benzina saranno esentasse fino a fine anno.

Il consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri è intervenuto per approvare alcune modifiche al decreto-legge, già deliberato nella riunione del 10 gennaio 2023, relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Tra l'altro: è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Lo riferisce la nota del Cdm.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deliberato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza unificata, "il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al consigliere Roberto Alesse e il rinnovo degli incarichi di Direttore dell'Agenzia delle entrate all'avvocato Ernesto Maria Ruffini e di Direttore dell'Agenzia del demanio alla dottoressa Alessandra dal Verme".