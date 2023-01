Contagi e decessi, la Cina minimizza ancora e accusa l'Occidente: "Pratiche discriminatorie"

Mentre le agenzie internazionali documentano situazioni al limite del collasso negli ospedali metropolitani e fotografano le sacche di cadaveri che vi escono a decine, Pechino conta solo 22 decessi Covid nell'ultimo mese e il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, assicura che "la situazione epidemica della Cina è controllabile " e che spera che l'Oms "sostenga una posizione scientifica, obiettiva e imparziale". Funzionari sanitari cinesi hanno affermato che solo i decessi causati da polmonite e insufficienza respiratoria nei pazienti positivi a Sars-Cov-2 sono classificati come decessi Covid, una posizione contestata dalla comunità medica internazionale, che individua diverse complicanze fatali nei pazienti contagiati, come la sepsi o gravi disfunzioni nefrologiche o cardiocircolatorie.

Ben diverse le stime dell'istituto britannico Airfinity, secondo il quale i decessi quotidiani nel Paese asiatico sarebbero intorno ai novemila ed è probabile la morte di 1,7 milioni di persone entro la fine di aprile. A far sorgere qualche dubbio alla popolazione cinese, intanto, c'è la scomparsa nelle ultime settimane di molte celebrità, a un ritmo più rapido del solito, come la soprano Chu Lanlan, star dell'opera di Pechino, morta a soli 40 anni o l'attore ottantatreenne Gong Jintang, che ha recitato in popolari serie tv o l'ottantasettenne giornalista ed ex accademico dell'Università di Nanchino Hu Fuming.

L'epidemia sembra essersi diffusa prima nelle città densamente popolate. Ora la preoccupazione è che raggiunga le città più piccole e le aree rurali con sistemi sanitari più deboli. Diversi governi locali hanno iniziato a chiedere di non mettersi in viaggio per le imminenti vacanze del capodanno lunare, in cui tradizionalmente milioni di persone si spostano dalle grandi città per tornare a festeggiare nelle comunità di origine. Al contempo, però, Hong Kong sta iniziando a riaprire gradualmente i confini con il resto della Cina, chiusi da tre anni.