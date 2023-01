Continua l'ondata di piogge e gelo sulla penisola: allerta gialla in cinque Regioni

La coda dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia si fa ancora sentire sulla penisola.

Oggi allerta gialla per il maltempo in cinque regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Marche e Sicilia. Il bollettino della Protezione civile segnala in particolare il rischio idraulico per forti precipitazioni su Emilia Romagna (costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola) e Marche.

A causa di una frana è temporaneamente bloccato il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la SS71 ''Umbro Casentinese Romagnola'' al km 237,200, a Sarsina. Lo riferisce Anas precisando che sul posto sono presenti anche le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Rischio temporali sulla Sicilia Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Rischio idrogeologico per Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro e Bacini Tordino Vomano), Campania (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana) Emilia Romagna (Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola), Marche e Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria).

Polstrada mobilitata per fronteggiare l'ondata di gelo e neve che da giovedi' si e' abbattuta sulle Sardegna e in particolare sul Nuorese.