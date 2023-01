Coppa Italia, alle 21 a San Siro la sfida Inter-Parma

Si parte con gli ottavi di finale della Coppa Italia. L'Inter ha già fatto sapere che Handanovic e Lukaku non saranno in campo. Il portiere, sottoposto a esami strumentali, ha un risentimento muscolare al polpaccio sinistro, mentre l'attaccante è di nuovo fermo per un'infiammazione al tendine del ginocchio sinistro, un problema emerso dopo la sfida contro il Napoli e che si è acutizzato dopo la partita di sabato a Monza.

Il Parma, intanto, arriva agli ottavi dopo aver eliminato Salernitana e Bari nei due turni precedenti. Alla vigilia il tecnico Fabio Pecchia, che durante la sosta ha recuperato quasi tutti i suoi elementi (per il Parma sarà la prima partita di questo 2023, in quanto la Serie B ricomincerà a giocare solo dal prossimo fine settimana), sottolinea le qualità con cui i crociati scenderanno in campo di fronte ai nerazzurri: “Serenità ed entusiasmo, questa partita ce la siamo guadagnata sul campo. I ragazzi l'hanno voluta e ottenuta”.