Corea del Nord, Pyongyang in lockdown per malattia respiratoria non specificata

La città di Pyongyang “chiude” per cinque giorni. Le autorità hanno disposto un lockdown a causa dell'aumento dei casi di una "malattia respiratoria non specificata": lo ha riferito NK News con sede a Seul, citando un avviso del governo, il primo dopo otto mesi, fa notare la testata online.

Ieri i media avevano dato notizia di persone intente a fare scorta di medicinali e cibo. Nell'avviso si afferma che tra le malattie attualmente diffuse nella capitale figura il raffreddore comune, mentre il Covid-19 non viene menzionato.

I residenti sono tenuti a rimanere nelle loro case fino a domenica compresa e devono sottoporsi a controlli della temperatura più volte al giorno. Non è chiaro se la misura sia estesa anche ad altre città del paese.

La Corea del Nord ha ammesso il suo primo focolaio di COVID-19 l'anno scorso, ma ad agosto ha dichiarato la vittoria sul virus, un'affermazione che gli esperti giudicano "altamente non plausibile". Non è mai stato confermato il numero di contagi, ma in un bollettino quotidiano sono stati segnalati in tutto 4,77 milioni casi di “febbre”, su una popolazione di circa 25 milioni.

Martedì, l'agenzia di stampa statale KCNA ha affermato che la città di Kaesong , vicino al confine con la Corea del Sud, ha intensificato le campagne di comunicazione pubblica «affinché tutti i lavoratori osservino volontariamente le norme antiepidemiche nel lavoro e nella vita».