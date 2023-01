Corea del Sud, cinque disertori russi bloccati da mesi nell'aeroporto di Seul

Sono fuggiti dalla Russia per evitare la chiamata alle armi nella guerra contro l'Ucraina e, da allora, l'aeroporto di Incheon a Seul è diventato la loro casa. Lì, cinque disertori russi da mesi dormono, mangiano, si lavano. Alle 18, tutti i giorni, si danno appuntamento al fast food del Terminal 1.

Sono arrivati tra ottobre e novembre in cerca di asilo, ma la Corea del Sud, che ha un basso tasso di accoglienza dei rifugiati, li ha ritenuti non qualificati nemmeno per fare la domanda. Allora hanno presentato ricorso e tre di loro sono in attesa della decisione che arriverà il 31 gennaio.

Oltre 180.000 cittadini russi sono fuggiti dal loro paese dopo che il 21 settembre il presidente Vladimir Putin ha dichiarato una mobilitazione militare "parziale" di riservisti.



In fuga dalla guerra

"È la nostra ultima possibilità qui, in Corea", dice Andrej (nome di copertura), che ha 31 anni e che teme per la sua incolumità in caso di potenziale rimpatrio. Racconta di aver lasciato la Russia subito dopo aver ricevuto l'avviso di coscrizione il 28 settembre perché aveva protestato a manifestazioni antigovernative ed era stato indagato per la sua posizione. Temendo di essere mandato in prima linea, ha lasciato a casa moglie e figlio ed è fuggito.

Anche Vladimir Maraktaev, studente universitario di 23 anni, che arriva dalla Repubblica di Buriazia in Siberia, ha ricevuto la chiamata alle armi il 24 settembre ed è partito il giorno stesso.

“Non voglio ferire le persone. E non voglio morire. Questo conflitto è estremamente politico", racconta. “È una guerra imperialista, la conquista di una nazione fraterna vicina. Ho tutto il rispetto per gli ucraini per aver difeso la loro patria”.

È la sua prima volta in Corea del Sud, che ha detto di aver scelto come destinazione dopo aver letto degli ex presidenti del paese che sono stati condannati e incarcerati per i loro crimini e perché “è difficile che questo accada in Russia…".