Covid, aumentano casi e decessi. Il tasso positività sale al 15,9%

Crescono in Italia i nuovi casi di Covid e i decessi. Lo rileva il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo 30 dicembre-5 gennaio, durante il quale si sono registrati 135.990 nuovi casi positivi, l'11,4% in più rispetto alla settimana precedente, rilevati con 855.823 tamponi (+6,0% rispetto alla settimana precedente).

Il tasso di positività risulta il 15,9%, con una variazione di +0,8% rispetto alla settimana precedente (15,1%). Nello stesso periodo i decessi sono stati 775, con una variazione di +9,8% rispetto alla settimana precedente.

Dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute emerge inoltre che il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 3,2% mentre quello di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 12,1%. In particolare sono 319 i ricoverati in terapia intensiva (314 la scorsa settimana) mentre sono 7.716 i ricoveri ordinari, contro gli 8.288 della settimana scorsa.

A livello territoriale sono tre le regioni classificate a rischio alto (ai sensi del DM del 30 aprile 2020), tutte per molteplici allerte di resilienza; dodici sono a rischio moderato e sei classificate a rischio basso.

I casi totali in Italia da inizio epidemia salgono a 25.279.682, le vittime sono 185.417.