Covid, Biden estende di 3 mesi l'emergenza sanitaria negli Usa. Preoccupa la variante "Kraken"

L'amministrazione statunitense, guidata dal presidente Joe Biden, ha deciso di estendere l'emergenza sanitaria pubblica dovuta al Covid-19 per altri tre mesi, fino alla fine di aprile, a causa della sub variante omicron XBB.1.5 (ribattezzata Kraken), altamente trasmissibile.

"L'emergenza sanitaria per il Covid resta in atto", afferma il ministero della Sanità impegnandosi a offrire agli stati 60 giorni di preavviso per una sua possibile scadenza. Gli Stati Uniti hanno rinnovato l'emergenza ogni 90 giorni da quando l'amministrazione Trump l'ha dichiarata per la prima volta nel gennaio 2020. L'estensione arriva con la crescente diffusione della nuova variante.