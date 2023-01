Covid e influenza, nelle farmacie mancano i medicinali

"La carenza di alcuni farmaci d'uso comune e stagionale continua a essere una realtà. Le difficoltà riguardano i più utilizzati antinfiammatori, antipiretici e antibiotici, ma anche medicinali per la gestione di importanti malattie croniche, come l'ipertensione e l'epilessia, e persino alcuni antitumorali" spiega Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, che rilancia l'appello ai cittadini a "non ricorrere a inutili scorte o accaparramenti di farmaci già carenti".

L'ultimo bollettino dell'Agenzia italiana del farmaco riporta la carenza di oltre tremila preparati, di cui 554 per problemi produttivi o distributivi, elevata richiesta, discontinuità nella forniture o ridotta disponibilità. L’Aifa aggiorna e pubblica costantemente la lista dei farmaci temporaneamente insieme ad una serie di informazioni aggiuntive: nome commerciale del farmaco, principio attivo, forma farmaceutica, confezione e nominativo dell’azienda responsabile della commercializzazione del medicinale; data di inizio e di presunta conclusione della carenza; esistenza o meno di equivalenti; motivazioni che hanno determinato la carenza; suggerimenti e/o provvedimenti adottati dall’Aifa ed eventuali note.

La carenza - spiega - "è dovuta da una parte alla carenza dei principi attivi più richiesti, per la notevole diffusione delle tipiche malattie stagionali e del Covid - come ibuprofene, paracetamolo e amoxicillina -, e dall'altra anche alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie necessarie al confezionamento di tutti i farmaci e medicinali, come l'alluminio per la chiusura dei blister".

La "Fofi - riferisce Mandelli - ha prefigurato questa situazione già alla fine della scorsa primavera, e si è prontamente attivata affinché le circa 2mila farmacie italiane in grado di realizzare preparati galenici, avessero tutti gli strumenti per attivarsi e sopperire alle carenze esistenti, in primis di farmaci antinfiammatori pediatrici a base di ibuprofene. I farmacisti - prosegue - restano un punto di riferimento competente e sempre disponibile per informare e orientare il paziente, anche sull'utilizzo di eventuali alternative terapeutiche, laddove l'irreperibilità di uno specifico medicinale dovesse perdurare".