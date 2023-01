Covid, Inail: “Nel 2022 denunciati 117mila contagi sul lavoro, da inizio pandemia sono 315mila"

Nel 2022 sono arrivate all'Inail 117mila denunce di contagi da Covid sul lavoro e di 10 casi mortali: lo rileva l'Istituto spiegando che dall'inizio della pandemia a dicembre 2022 i contagi sul lavoro da Covid denunciati sono 315.055, pari a oltre un sesto del totale delle denunce di infortunio pervenute dal gennaio 2020 e all'1,2% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall'Istituto superiore di sanità alla stessa data. I casi mortali denunciati dall'inizio della pandemia sono 891, concentrati quasi esclusivamente nei primi due anni della pandemia (587 decessi nel 2020 e 294 nel 2021).

Se a morire sono soprattutto gli uomini (82,7%), sottolinea l'Inail, prendendo in considerazione tutte le infezioni denunciate il rapporto tra i generi si inverte. La quota delle lavoratrici sul totale dei contagi, infatti, è pari al 68,4%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con l'unica eccezione della Campania, dove l'incidenza delle donne è del 49,3%.

L'età media dei lavoratori contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d'età 50-64 anni al primo posto con il 42,0% delle denunce, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,0%), under 35 anni (19,9%) e over 64 anni (2,1%).

L'analisi territoriale evidenzia che il 40,6% dei contagi denunciati è concentrato nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 23,5%), seguito dal Nord-Est con il 21,5% (Veneto 10,7%), dal Centro con il 16,8% (Lazio 8,4%), dal Sud con il 14,9% (Campania 7,6%) e dalle Isole con il 6,2% (Sicilia 4,5%). Le province più colpite da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,5%), Torino (6,7%), Roma (6,6%) e Napoli (4,6%).

L'analisi per professione dell'infortunato conferma la prevalenza dei contagi sul lavoro tra il personale dell'ambito sanitario, coinvolto in circa i tre quarti del totale delle denunce, prima fra tutte la categoria dei tecnici della salute, con il 37,9% dei casi (in tre casi su quattro donne), l'82,3% dei quali relativi a infermieri.