Covid, Iss: in Italia tutti i dati sono in discesa. Nessuna Regione a rischio alto

Nuovi dati, tutti in discesa, sul Covid in Italia nel monitoraggio settimanale diffuso oggi da Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute. Incidenza in calo a 65 casi ogni 100mila abitanti, l'incidenza a livello nazionale passa a 65 ogni 100mila abitanti rispetto a 88 ogni 100mila abitanti della settimana scorsa. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era a 88 e sotto la soglia epidemica. Le terapie intensive passano da una occupazione del 2,3% al 2,1% e le aree mediche scendono al 6,4% rispetto al 7,9% della scorsa settimana.

Il monitoraggio ministeriale si riferisce al periodo che va dal 4 al 17 gennaio. Secondo i dati raccolti dall'Iss, nessuna Regione o provincia è classificata a rischio alto. "Tre sono a rischio moderato e diciotto sono classificate a rischio basso", specifica l'Istituto superiore di Sanità.

Nella settimana dal 20 al 26 gennaio, si sono registrati 38.168 nuovi casi contagio, in calo del 26,5% rispetto alla settimana precedente (quando erano 51.897). Sono stati 345 i decessi in sette giorni, in calo del 30,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 495). I tamponi effettuati sono stati 608.732 con una variazione di -11,4% rispetto a sette giorni fa e il tasso di positività è del 6,3% con una variazione di -1,3%.