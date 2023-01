Covid, Iss: incidenza in calo, la variante Omicron Ba.5 resta prevalente

I dati del report esteso dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità), che integra il monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia in Italia, nel periodo 2-8 gennaio 2023 evidenziano una incidenza dei casi Covid in diminuzione, e pari a 173 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 224 per 100.000 abitanti nel periodo 26 dicembre-1 gennaio.

Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal ministero della Salute l'incidenza è in diminuzione (143 nel periodo 6-12 gennaio 2023 rispetto a 231 nel periodo 30 dicembre 2022-5 gennaio 2023).

Il tasso di incidenza a 7 giorni è in diminuzione in tutte le fasce d'età. Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età over 80 anni (262 casi per 100.000) mentre nella fascia 10-19 anni si registra il valore più basso pari a 37 casi per 100.000.

L'età mediana alla diagnosi dei soggetti segnalati nell'ultima settimana (56 anni) è in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (57 anni). Stabile rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi tra gli operatori sanitari (3,2%) (dato suscettibile di variazioni per possibili consolidamenti successivi).