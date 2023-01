Oms: la pandemia resta un'emergenza sanitaria internazionale

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha deciso di mantenere il livello massimo di allerta sulla pandemia di Covid-19, dopo tre anni esatti dalla decisione di definire la malattia un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha seguito le raccomandazioni del Comitato di emergenza Covid-19 e aveva già fatto sapere di ritenere prematura la revoca del massimo livello di allerta.

Il Comitato di emergenza dell'Oms riconosce che "la pandemia di Covid-19 potrebbe avvicinarsi a un punto di svolta. Il raggiungimento di livelli più elevati di immunità della popolazione a livello globale, attraverso l'infezione e/o la vaccinazione, può limitare l'impatto di Sars-CoV-2 su morbilità e mortalità, ma non c'è dubbio - avverte il panel - che questo virus rimarrà un patogeno permanente nell'uomo e negli animali per il futuro prevedibile".

Pur concordando sul fatto che "Covid-19 resta una pericolosa malattia infettiva in grado di causare danni sostanziali alla salute e ai sistemi sanitari", gli esperti ritengono sia "assolutamente necessaria un'azione di sanità pubblica a lungo termine" perché, "sebbene l'eliminazione di questo virus dai serbatoi umani e animali sia altamente improbabile, la mitigazione del suo impatto devastante sulla morbilità e sulla mortalità è realizzabile e dovrebbe continuare a essere un obiettivo prioritario".

Sebbene i sottotipi di Omicron attualmente in circolazione a livello globale siano altamente trasmissibili, spiega l'Organizzazione mondiale della sanità, si è verificato un "disaccoppiamento" tra infezione e malattia grave rispetto alle precedenti varianti preoccupanti. Tuttavia, "il virus conserva la capacità di evolversi in nuove varianti con caratteristiche imprevedibili". Il Comitato ha espresso pertanto la "necessità di migliorare la sorveglianza e la segnalazione di ricoveri e decessi per comprendere meglio l'attuale impatto sui sistemi sanitari".