Covid, Schillaci: “Pensiamo di prolungare l’obbligo di test per i passeggeri in arrivo dalla Cina"

"Stiamo pensando di procrastinare per un po’" l'obbligo dei tamponi per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia, che è in scadenza domani, "fino al 15 febbraio o a fine febbraio". Ad affermarlo è il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine del convegno “Evoluzione tecnologica in diagnostica per immagini e Radiologia interventistica” al Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola a Roma. "Per un po’- aggiunge il ministro - vogliamo procrastinare questa misura per maggiore sicurezza anche se i dati Covid nell'ultima settimana sono scesi molto".

Pechino, intanto, ha dichiarato che l'epidemia nel Paese "non ha registrato un picco significativo" durante le festività del Capodanno lunare appena concluse, come invece si temeva a causa delle feste pubbliche e private del periodo festivo. Lo riporta la stampa cinese.