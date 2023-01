CR7, oggi l'Al-Nassr presenta ufficialmente il campione ai tifosi del club

Tifosi in delirio. Cristiano Ronaldo è arrivato a Riad, alla vigilia della sua presentazione ai tifosi del club saudita Al-Nassr con cui ha firmato il famoso contratto di ingaggio stimato in 200 milioni di euro per due anni e mezzo. Cr7 è atterrato all'aeroporto di Riad, e secondo una fonte all'interno del club: "ha portato con sé un numero considerevole di assistenti e personale di sicurezza".

Il portoghese sarà presentato ufficialmente oggi ai tifosi del club, allo stadio Msool Park, con una capienza di 25.000 posti. Si prevede il tutto esaurito. Inizialmente soggiornerà in un hotel di lusso nel centro della capitale, ha aggiunto la stessa fonte

Secondo quanto riportato dal giornale “Marca”, nel contratto del portoghese con l'Al Nassr ci sarebbe una clausola che gli darebbe la possibilità di andare in prestito se il Newcastle United si dovesse qualificare per la Champions League, visto che entrambi i club sono di proprietà della Saudi Arabian Public Investment Fund.