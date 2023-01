Cremona si è stretta attorno al "suo" Vialli per l'ultimo saluto. Presenti famiglia ed ex compagni

A Cremona è stato il giorno di Gianluca Vialli. Famiglia e amici si sono ritrovati per ricordarlo nella chiesa parrocchiale di Cristo Re dove è stata celebrata una messa in suo suffragio. Presenti tra gli altri Roberto Bettega, Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara, Alessio Tacchinardi, Gianluca Pessotto, Moreno Torricelli, Gianluca Pagliuca, Chicco Evani, Attilio Lombardo, Fabrizio Ravanelli, Marco Branca, Fausto Salsano, Michele Padovano, Angelo Peruzzi, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara, Moreno Torricelli, Alessio Tacchinardi, Marco Lanna, Pietro Vierchowod e Mario Montorfano che ha dedicato al suo vecchio amico un saluto commosso.

La famiglia Vialli è arrivata intorno alle 18 e ha preso posto alla destra dell'altare: con Nino, Marco e Maffo, fratelli del campione scomparso il 6 gennaio dopo una lotta di cinque anni contro un tumore al pancreas. C'erano anche gli amici storici del gruppo Zjg. La mamma Maria Teresa, che tanto aveva voluto questa funzione, è rimasta a casa per via di una indisposizione; con lei anche il marito Gianfranco, molto provato. Presenti i bambini del Corona calcio, l'oratorio in cui Vialli iniziò a giocare da bambino. E poi cinque maglie: quelle di Chelsea, Sampdoria, Cremonese, Juventus e la maglia azzurra della Nazionale.

"Che cosa c'è da aggiungere ancora a tutto quello che si è detto e scritto su Gianluca? - ha detto monsignor Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona, che ha presieduto la cerimonia -. Tutti avremmo molto da aggiungere al ricordo di Gianluca, perché ognuno di noi vive anche nel ricordo degli altri, e nella qualità e la bellezza del pensiero degli altri una persona brilla davvero". "Dalla qualità dei nostri pensieri su Vialli - ha detto - brilla la qualità di un uomo che è stato grande in vitae anche nella morte. Ha saputo giocare con il sorriso anche la partita dell'esistenza oltre a quella sul campo. Ha scelto la vita e non il male, non si è fatto annichilire dalla malattia. Siamo qui per dirti grazie Gianluca".