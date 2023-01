Crisanti: "Da oggi lascio l'Università di Padova". Il gesto legato all'inchiesta sui tamponi rapidi

“A partire da oggi lascio l'Università di Padova”. Lo ha detto il sen. Andrea Crisanti, che all'Ateneo padovano ricopriva il ruolo di docente ordinario di microbiologia. La decisione, ha proseguito Crisanti, è legata all'indagine sui tamponi rapidi della Procura di Padova, e alla diffusione di alcune intercettazioni telefoniche che lo riguardano.

Senza voler entrare nel merito, Crisanti ha aggiunto di volere “essere libero di prendere ogni decisione che mi riguarda, visto che vi sono molte intercettazioni che riguardano anche altri docenti dell'Università”.

“La decisione - ha spiegato Crisanti - è dovuta al fatto che, se gli avvocati identificheranno delle responsabilità di carattere penale, sulle quali nel caso ho tutta l'intenzione di andare a fondo, non voglio mettere in imbarazzo l'ateneo che, fra le altre cose, si trova anche in una situazione di collaborazione istituzionale con la Regione Veneto”.