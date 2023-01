Il Perù vive una crisi permanente che mette a repentaglio la sua fragile democrazia

Il Perù è al centro della tormenta politica sociale del continente latinoamericano. Le violente proteste antigovernative che da un mese coinvolgono il popolo peruviano, hanno portato alla morte di circa 50 manifestanti, provenienti in gran parte dal sud del paese, Puno. Qui, sono stati segnalati anche l’incendio della sede giudiziaria e della stazione di polizia, oltre al tentativo di occupazione di tre aeroporti all’interno del paese. L’attuale presidente del Perù, Dina Boluarte, ha dichiarato recentemente di non volersi dimettere: “il mio impegno è con il Perù”. Nel frattempo, in meno di un mese di governo, si sono dimessi due ministri, cosa che rende difficile il suo lavoro. Dal canto loro, i manifestanti chiedono la rinuncia dell’attuale presidente e la chiusura del parlamento. Una richiesta che per il Perù, significherebbe l’anarchia totale.

La situazione non è cambiata neanche dopo l’insediamento del Professor Pedro Castillo, anzi, è peggiorata. Oggi, Castillo è in carcere per aver tentato di sciogliere il parlamento “provocando un golpe”, al fine di impedire la sua rimozione. Inoltre, il professore socialista e i suoi collaboratori, sono oggetto di un’inchiesta da parte della Procura peruviana per atti di corruzione. Durante l’anno di governo di Castillo, caratterizzato da molte turbolenze, alcuni dei suoi ministri, tra cui Guido Bellido, sono stati accusati di essere vicini al gruppo terroristico di ispirazione maoista Sendero Luminoso, salito alle cronache durante gli anni 90 per aver commesso crimini contro l’umanità, seminando terrore nella società peruviana.

Dopo la destituzione di Castillo, è una donna a ricoprire questo alto incarico, Dina Boluarte, che in precedenza ricopriva la carica di vicepresidente e che ha assunto la guida della Repubblica come previsto dalla Costituzione.

Nella veste di presidente, la Boluarte ha rivolto un appello al parlamento peruviano chiedendo "l'unità di tutti i peruviani". La neo presidente ha anche revocato il coprifuoco “illegalmente decretato” dall'ex presidente Castillo e ha ripristinato l'ordine costituzionale. L'obiettivo del governo di “transizione” è quello di ripristinare la pace sociale, lottare contro la corruzione e convocare al più presto nuove elezioni presidenziali.

Il Perù vive una crisi permanente per la quale nessuno è in grado di trovare una cura. Dopo la lunga ‘era Fujimori’, tutti i successivi capi di stato sono stati coinvolti in problemi di corruzione, sono stati rimossi o hanno lasciato il paese in preda alla disperazione.

L'episcopato peruviano ha lanciato un appello affinché si ponga rimedio alla caotica situazione che sta attraversando il paese e ha chiesto ai politici unità, onestà e responsabilità per il bene della popolazione. “Le istituzioni” ha dichiarato, “dovrebbero essere guidate da persone adatte e irreprensibili, perché la nostra debole democrazia non può più sopportare l'instabilità”. Sono urgenti "misure radicali contro la corruzione" e “un'agenda delle priorità che risponda ai bisogni primari della popolazione, soprattutto dei più poveri e che garantisca la governabilità del Paese”.

Il Perù, come il resto dell’America Latina, sta attraversando un periodo di forte erosione sociale. Si percepisce l’assenza dell'autorità presidenziale, le democrazie sono in costante pericolo, per non parlare delle agende politiche che perdono di significato e/o vengono modificate dalle circostanze. Si percepisce “un cambio d’epoca, pieno di incertezze, frammentazione e polarizzazione".

Nel continente, la pandemia appena trascorsa e le conseguenze della guerra hanno lasciato un segno, andando ad accentuare i problemi sociali, politici ed economici, che deteriorano e mettono in crisi le democrazie. Inoltre, l’incapacità dei politici e dei partiti di veicolare le istanze e le preoccupazioni di una società sempre più insoddisfatta, polarizzata e frammentata, sta creando terreno fertile per rinnovati populismi carismatici, caratterizzati da una classe dirigente personalistica e autoritaria. Un quadro allarmante, bisognoso di riforme politiche, che impone un cambio di marcia nella scelta dei rappresentanti.

La politica peruviana, che ha registrato negli ultimi 30 anni il collasso dei partiti e la nascita di gruppi e movimenti di destra e sinistra, frammentati e divisi, alla fine non ha rappresentato le vere istanze del paese, bensì interessi particolari che vanno contro lo stato di diritto. Nel 2020, il Perù, paese con oltre 30 milioni di abitanti, ha affrontato una complessa crisi istituzionale, dopo aver visto l’alternarsi nel giro di una sola settimana di tre presidenti e di cinque capi di stato in soli cinque anni. Un fenomeno che ha messo in allerta i processi democratici del Perù, le cui frequenti crisi hanno reso il paese un malato cronico in “terapia intensiva”.